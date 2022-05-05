Новый куратор Кремля по Донбассу приехал в Мариуполь — советник мэра 5 мая, 10:48 Цей матеріал також доступний українською Нового куратора Сергея Кириенко сопровождали местные коллаборанты (Фото:Андрющенко Time/Telegram)

4 мая в осажденный Мариуполь прибыл новый куратор Кремля по Донбассу Сергей Кириенко.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, с ним в населенный пункт также приехали секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.

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«Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомер) и Хармышев (псевдосекретарь общины). Они открыли памятник из говна и палок бабки с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом», — написал он в своем Telegram.

По словам Андрющенко, во время своего выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится восемь лет. Он снова анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

4 мая российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что противник обстреливает Азовсталь из тяжелой артиллерии, а также танками, авиацией, с кораблей. В укрытиях на территории завода от российских обстрелов спасаются сотни мирных жителей. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



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