Ситуация в Луганской области: оккупанты вели мощные продолжительные обстрелы, три человека погибли, пострадал ребенок — глава ОВА

2 мая, 09:02
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Оккупанты уничтожают города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты уничтожают города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты совершали мощные продолжительные обстрелы городов Луганской области, которые помешали полноценной эвакуации.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, по меньшей мере 12 домов уничтожены в Орехово, четыре — в Горском.

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В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке — шесть многоэтажек.

В результате обстрелов в области погибли три человека, еще трое получили ранения, среди них — малолетний ребенок.

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Подросток 2010 года рождения был ранен в Золотом во время вражеского обстрела. Еще двое погибших в Лисичанске и Попасной.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

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Оккупанты систематически обстреливают города, в области не осталось ни одного уцелевшего дома.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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