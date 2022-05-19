Атаки РФ в Луганской области: оккупанты активно применяют авиацию, погибли четыре человека, еще четверо ранены — глава ОВА

19 мая, 08:59
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Оккупанты обстреливают жилые дома в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты обстреливают жилые дома в городах Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области, в районе Попасной враг активно применял авиацию.

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Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Северодонецке в результате обстрелов были повреждены восемь домов, некоторые из них горели — отдельные квартиры и целые подъезды.

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За сутки в городе погибли четыре человека, ранены еще трое.

Еще один человек получил ранения в Лисичанске.

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18 мая россияне также применили авиацию для разрушения гражданских объектов в районах населенных пунктов Лоскутовка, Екатериновка и Орехово. Совершали штурмовые действия в районе Устиновки и Золотого-4, успеха не имели.

Населенные пункты имеют многочисленные разрушения. Повреждения домов также зафиксированы во Врубовке, Нырковом и Камышевахе.

Россия уничтожает населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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