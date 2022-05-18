Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреляли Азот, села в районе Попасной атаковали с самолетов, четверо погибших — глава ОВА
Россия уничтожает украинские города (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
За минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов Луганской области.
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Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, Северодонецк выдержал 15 артиллерийских атак. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.
Противник также открыл огонь по заводу Азот, повреждено одно из админзданий и проходное объединение.
По селам Попаснянской громады оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много.
Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.
В результате вражеских атак погибли четыре человека. В Днепре в реанимации врачи боряться за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который после обстрела 16 мая получил травму почек.
Россия уничтожает населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.
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