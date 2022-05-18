Ситуация в Луганской области: оккупанты обстреляли Азот, села в районе Попасной атаковали с самолетов, четверо погибших — глава ОВА 18 мая, 08:46 Цей матеріал також доступний українською Россия уничтожает украинские города (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За минувшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы населенных пунктов Луганской области.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Как сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай, Северодонецк выдержал 15 артиллерийских атак. Разрушения получили 12 многоэтажек, в нескольких из них сгорели квартиры и крыша. Также пламенем были охвачены торговые павильоны города.

Видео дня

Противник также открыл огонь по заводу Азот, повреждено одно из админзданий и проходное объединение.

По селам Попаснянской громады оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35. Повреждений много.

Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около пятнадцати вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецка.

В результате вражеских атак погибли четыре человека. В Днепре в реанимации врачи боряться за жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который после обстрела 16 мая получил травму почек.

Россия уничтожает населенные пункты Луганской области. Под контролем Украины осталось 10% региона. По состоянию на начало марта эта цифра составила около 30%.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.