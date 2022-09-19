Вместо восстановления домов. Оккупанты хотят создать «фонд арендного жилья» на захваченных территориях Луганской области — Гайдай

19 сентября, 09:58
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Разрушенные в результате обстрелов РФ города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Разрушенные в результате обстрелов РФ города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты хотят создать на захваченных территориях Луганской области «фонд арендного жилья» вместо восстановления разрушенных войсками РФ домов местных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, эту инициативу хотят закрепить на законодательном уровне в Госдуме РФ.

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«Если в Мариуполе хотя бы пытались построить показательную многоэтажку, то теперь на повестке дня — фонд арендного жилья на Донбассе. Именно такое решение было предложено в госдуме РФ для решения жилищного вопроса, в частности, и в Луганской области. Разбила армия РФ жилье? Арендуй», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=mVXL8TLmknI

Гайдай также добавил, что оккупанты также до сих пор не могут восстановить разрушенную инфраструктуру в городах, захваченных после 24 февраля.

В населенных пунктах нет света и газа, вода есть только в некоторых домах на первых этажах.

В начале июля после месяцев тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. В Генштабе тогда объяснили, что в условиях кратного превосходства российских оккупантов в артиллерии, авиации, РСЗО, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к роковым последствиям.

В начале сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковском, Херсонском и Донецком направлениях. Удалось также освободить несколько населенных пунктов Луганской обласи.

10 сентября Гайдай заявил, что украинские военные уже на окраинах Лисичанска.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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