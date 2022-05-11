Прилетела вражеская мина. Оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут — Гайдай
Россияне обстреливают «трассу жизни» в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)
Российские оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на «дороге жизни» по трассе Лисичанск-Бахмут.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Вчера россияне специально обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда доставлял продукты для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут по машине прилетела вражеская мина», — рассказал он.
Гайдай добавил, что водитель жив.
Он подчеркнул, что дорога остается опасной.
Глава ОВА также уточнил, что оккупанты пытаются захватить Рубежное и готовят наступление на Северодонецк.
9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.
Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.
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