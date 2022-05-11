Прилетела вражеская мина. Оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на трассе Лисичанск-Бахмут — Гайдай 11 мая, 08:58 Цей матеріал також доступний українською Россияне обстреливают «трассу жизни» в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Facebook)

Российские оккупанты обстреляли гуманитарный транспорт на «дороге жизни» по трассе Лисичанск-Бахмут.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вчера россияне специально обстреляли гуманитарный автомобиль. Грузовик, в котором находился только водитель, уже возвращался из Лисичанска, куда доставлял продукты для жителей. На дороге Лисичанск-Бахмут по машине прилетела вражеская мина», — рассказал он.

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Гайдай добавил, что водитель жив.

Он подчеркнул, что дорога остается опасной.

Глава ОВА также уточнил, что оккупанты пытаются захватить Рубежное и готовят наступление на Северодонецк.

9 мая Гайдай сообщил, что ВСУ закрепились в селе между Северодонецком и Рубежным. Бойцы контролируют дорогу в административный центр Луганской области.

Украинские военнослужащие также продолжают удерживать оборону на новых укрепленных позициях в районе Попасной. В ближайшее время ситуация может измениться в лучшую сторону.

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