В Беларуси заметили больше мобилизованных россиян — Генштаб 9 декабря, 19:46 Защитники Украины возле уничтоженной российской военной техники в Херсонской области, 7 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 9 декабря, на 289-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты продолжают наступать на Бахмутском направлении, пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, на остальных — пытаются сдержать действия защитников Украины, обстреливают позиции ВСУ и мирные населенные пункты, строят оборонные рубежи;

за сутки войска страны-террориста нанесли четыре ракетных и девять авиаударов, совершили по меньшей мере 25 обстрелов из РСЗО. Угроза атак на энергетическую систему и критическую инфраструктуру Украины сохраняется;

в беларусских городах Мозырь, Гомель и Могилев стало больше российских мобилизованных, в военкоматах Гомельской области продолжают проверять данные военнообязанных. Признаков формирования наступательных группировок врага нет;

в центральную городскую больницу Кадиевки Луганской области за прошлые сутки поступило до 50 раненых боевиков ЧВК;

в отдельных регионах страны-агрессора РФ продолжается мобилизация: в Самарской области военнообязанные до сих пор получают повестки;

ракетные войска и артиллерия защитников Украины за сутки поразили два района сосредоточения оккупантов, вооружения и техники врага.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 93 390 своих военных, только за прошедшие сутки — 310.