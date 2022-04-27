Оккупанты обстреляли школу в Лисичанске, в подвале находились мирные жители с детьми — глава ОВА

27 апреля, 08:38
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За сутки в Луганской области было разрушено семь домов, еще часть повреждены (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

За сутки в Луганской области было разрушено семь домов, еще часть повреждены (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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Российские оккупанты обстреляли школу в Лисичанске, в подвале которой находились 23 человека.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в укрытии также находились дети. Обошлось без жертв.

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Также противник обстрелял Приволье. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он скончался на месте.

Всего за сутки оккупанты разрушили семь домов в населенных пунктах региона, повреждено гораздо больше.

Так, в Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один — в Нижнем, еще два — в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка — повреждены МАФы.

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«Пока мы эвакуировали людей, среди которых было восемь детей из Белогоровки, россияне открыли огонь по этому поселку. Как следствие, еще один частный дом непригоден для жилья», — добавил Гайдай.

Он подчеркнул, что это только те разрушения, где произошли серьезные возгорания после обстрелов. Дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши — будут фиксировать в течение дня.

В Луганской области идут бои за Попасную, Рубежное, Северодонецк и ряд других населенных пунктов. Оккупантам удалось занять Кременную.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

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