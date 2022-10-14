Оккупанты в Херсоне готовятся переправляться через Днепр, Беларусь отправила в Крым эшелон с вооружением — Генштаб

14 октября, 19:42
Поделиться:
Защитники Украины продолжают уничтожать российскую техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

Защитники Украины продолжают уничтожать российскую техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 14 октября, на 233-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

Читайте также:
Генералы победы. НВ называет 25 самых влиятельных украинских военных
  • российские оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой области, удержать захваченные районы в Херсонской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях;
  • враг продолжает удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. За сутки от российских ударов пострадали Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков. Для атак россияне используют крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники, закупленные у Ирана;
  • за сутки страна-террорист нанесла три ракетных и десять авиационных ударов, до десяти раз вела обстрелы из РСЗО;
  • по данным Генштаба, в оккупированный Крым из беларусского Гомеля прибыл очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами;
  • во временно захваченном Херсоне оккупанты забрали из местного порта 13 из 15 барж, чтобы переправить через Днепр свой личный состав и технику;
  • в оккупированном Крыму так называемые «власти» поручили «эвакуировать» музеи. Оттуда в первую очередь собираются вывозить экспонаты с самой большой материальной ценностью;
  • по уточненным данным, в предыдущие дни в районах Хлебодаровки Донецкой области, Токмака Запорожской области и Токаревки Херсонской области россияне потеряли до 150 военных погибшими и около 100 ранеными. Были уничтожены три вражеских комплекса С-300 и до десяти единиц другого вооружения и техники;
  • предварительно, в районе железнодорожной станции в Антраците Луганской области защитники Украины уничтожили большое количество вооружения и техники оккупантов;
  • за сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, а также один вражеский ЗРК;
  • ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по трем пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по трем складам боеприпасов.

Видео дня

Читайте также:
Буде тобі, враже! Что означают 10 самых ярких эмблем бригад ВСУ, разведки и Сил специальных операций — инфографика НВ
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid03ELU85g9eThRFus4ubtKWuqShghH16jc4WTNgxN9GUgRiUtAPb924UwvrfifJZkml

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Донецкая область Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Сводка Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X