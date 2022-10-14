Оккупанты в Херсоне готовятся переправляться через Днепр, Беларусь отправила в Крым эшелон с вооружением — Генштаб 14 октября, 19:42 Защитники Украины продолжают уничтожать российскую техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 14 октября, на 233-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



российские оккупанты пытаются выйти на админграницы Донецкой области, удержать захваченные районы в Херсонской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях;

враг продолжает удары по критической инфраструктуре и гражданским объектам. За сутки от российских ударов пострадали Константиновка, Чумаки, Лебединское, Запорожье, Давыдов Брод, Мирное и Очаков. Для атак россияне используют крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники, закупленные у Ирана;

за сутки страна-террорист нанесла три ракетных и десять авиационных ударов, до десяти раз вела обстрелы из РСЗО;

по данным Генштаба, в оккупированный Крым из беларусского Гомеля прибыл очередной эшелон с вооружением, военной техникой и боеприпасами;

с вооружением, военной техникой и боеприпасами; во временно захваченном Херсоне оккупанты забрали из местного порта 13 из 15 барж , чтобы переправить через Днепр свой личный состав и технику;

, чтобы переправить через Днепр свой личный состав и технику; в оккупированном Крыму так называемые « власти» поручили « эвакуировать» музеи . Оттуда в первую очередь собираются вывозить экспонаты с самой большой материальной ценностью;

. Оттуда в первую очередь собираются вывозить экспонаты с самой большой материальной ценностью; по уточненным данным, в предыдущие дни в районах Хлебодаровки Донецкой области, Токмака Запорожской области и Токаревки Херсонской области россияне потеряли до 150 военных погибшими и около 100 ранеными. Были уничтожены три вражеских комплекса С-300 и до десяти единиц другого вооружения и техники;

и около 100 ранеными. Были уничтожены три вражеских комплекса С-300 и до десяти единиц другого вооружения и техники; предварительно, в районе железнодорожной станции в Антраците Луганской области защитники Украины уничтожили большое количество вооружения и техники оккупантов;

большое количество вооружения и техники оккупантов; за сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, а также один вражеский ЗРК;

и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, а также один вражеский ЗРК; ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по трем пунктам управления, восьми районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, а также по трем складам боеприпасов.

Видео дня

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 64 300 своих военных, за минувшие сутки — 500.