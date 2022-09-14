Российские оккупанты вернулись в Кременную и создают там видимость массового присутствия — Гайдай 14 сентября, 13:46 В Кременной действуют украинские партизаны (Фото:Радио Свобода)

Российские оккупанты вернулись в захваченную Кременную и создают там видимость массового присутствия.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Он выразил мнение, что это временное явление.

«Перепуганные оккупанты прибежали в Кременную, посрывали все флаги и показывают, что они присутствуют там, что они есть. Но думаю, что это временно», — сказал глава ОВА.

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Гайдай добавил, что люди воодушевлены успехами ВСУ в Харьковской области и деятельностью партизанского движения, а оккупанты применяют мелкий террор.

«Россияне отключают интернет и делают вид, что никто не видит эти очереди километровые на выезд или в сторону Луганска или вообще в РФ», — резюмировал он.

Накануне Гайдай сообщил, что под натиском контрнаступления ВСУ российские оккупанты сбежали из города Кременная Северодонецкого района. Он добавил, что три дня на здании администрации висел украинский флаг, но ВСУ не заходили в город.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и Донецком направлениях, освобождая населенные пункты от российских оккупантов. Войска РФ начали бежать, забирая с собой награбленное имущество.

На фоне контрнаступления ВСУ оккупанты и предатели бегут даже из населенных пунктов Луганской области, которые были оккупированы в 2014 году.

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