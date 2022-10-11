Атаки РФ на украинские города: ВСУ сбили ракеты и дроны в Одесской, Хмельницкой, Николаевской и Киевской областях 11 октября, 11:19 РФ продолжает ракетные удары по украинским городам, часть ракет сбивают украинские военные (Фото:Воздушное командование Восток)

Утром во вторник, 11 октября, украинская ПВО сбила не менее четырех ракет и вражеские дроны в Киевской, Хмельницкой, Николаевской и Одесской областях.

Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил в Telegram, что в области работает ПВО. Украинские военные сбили дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136.

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Две российские ракеты были сбиты в Киевской области, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба в Telegram.

ПВО также работает и в Одесской области. Глава ОВА Максим Марченко не уточнил в Telegram, что именно сбили украинские военные.

Еще две российские ракеты сбили в Николаевской области, одну из них — в центре региона. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона уточнил, что утром удалось сбить не менее четырех ракет оккупантов.

«С 7 утра были запуски ракет. Как минимум четыре ракеты были запущены из стратегической авиации, и имеем информацию, что в данный момент четыре ракеты уже уничтожены», — отметил он.

Игнат добавил, что для уничтожения этих ракет ВСУ использовали авиацию, зенитно-ракетные войска и переносные зенитно-ракетные комплексы.

Он подчеркнул, что воздушная тревога будет сохраняться в связи с получением информации о новой волне запусков российскими оккупантами ракет по Украине.

10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно также о ракетных ударах по 14 областям Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Для атак российские оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С и дроны-камикадзе, большую часть дронов и почти половину ракет удалось сбить.

11 октября с самого утра в Украине длится воздушная тревога.







