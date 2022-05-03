В Киеве попрощались с журналисткой Радио Свобода Верой Гирич, погибшей в результате ракетного удара РФ 3 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською С Верой Гирич попрощались в Михайловском соборе в центре Киева (Фото:Радио Свобода)

Во вторник, 3 мая, в Киеве попрощались журналисткой и продюсером Радио Свобода Верой Гирич, которая погибла в результате ракетного удара России.

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Как сообщает Суспільне, церемония прощания состоялась в Михайловском соборе в центре украинской столицы.

Попрощаться с Гирич пришли ее родные, друзья и коллеги.

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Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

У нее остались остались родители и взрослый сын. Гирич работала в киевском бюро Радио Свобода с февраля 2018 года, а до этого — на ведущих украинских телеканалах.

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. В результате попадания были разрушены первые этажи 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич, еще десять человек пострадали.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет. Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован случившимся.

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