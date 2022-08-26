После нападения РФ в честь Украины назвали около 20 улиц и площадей в 14 странах мира

26 августа, 15:47
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Киев запустил кампанию Ukraine Street по переименованию улиц в честь Украины (Фото:МИД Украины)

Киев запустил кампанию Ukraine Street по переименованию улиц в честь Украины (Фото:МИД Украины)

С начала полномасштабного вторжения РФ около 20 улиц и площадей в 14 странах мира названы в честь Украины в знак солидарности.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в Facebook, в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения.

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Там отметили, что ко Дню Независимости Украины сразу на два украинских названия на карте мира стало больше. В Люксембурге появился Киевский Бульвар, а в американском Нью-Йорке перекресток Брайтон Бич Авеню и Кони Айленд Авеню в Бруклине переименовали в Украинский путь.

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На данный момент улицы и площади названы в честь Украины в Чехии, Польше, Литве, Латвии, Албании, Словакии, Норвегии, Канаде, Венгрии, Эстонии, Швеции, Франции, Исландии, Люксембурге и США.

В шести из этих стран украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02rWFEtBy74Gjsonur4jaoT7B34WskpiRgFD1SmZybRRz87fcuad5XYVBGH6jNSmXHl

Более чем полгода назад Россия напала на Украину. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

https://www.youtube.com/watch?v=fiQe5dH91Tw

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, нанося удары по складам РФ с боеприпасами. Украину поддерживает весь цивилизованный мир, предоставляя военную и финансовую помощь.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   МИД Украины Война России против Украины топонимика

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