Атаки российских оккупантов: РФ ударила из Градов по медучреждению и жилым домам в Купянске, в центре Херсона повреждено админздание 1 мая, 09:29 Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Харьковской области, страдают гражданские (Фото:Carlos Barria/Reuters)

За минувшие сутки и утром в понедельник, 1 мая, войска РФ атаковали населенные пункты в Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областях.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram, под вражеским огнем в Харьковской области находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Двуречное, Лиман Первый и другие населенные пункты.

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В Купянске в результате обстрела российскими оккупантами из РСЗО Град повреждено здание медицинского учреждения, уничтожен служебный автомобиль медиков. Также повреждено по меньшей мере 14 частных домов и жилая пятиэтажка.

Пострадавших в результате атак нет.

В Херсонской области за минувшие сутки было зафиксировано 39 вражеских обстрелов, войска РФ выпустили по региону 163 снаряда из тяжелой артиллерии, Градов, а также применили беспилотники и авиацию.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Херсон обстреливали восемь раз, в центре города повреждено здание государственного учреждения.

В области за сутки в результате атак РФ погиб один человек, еще трое пострадали, серди них — ребенок.

В Николаевской области в ночь на 1 мая оккупанты наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Запорожской области под удары армии оккупантов попали Гуляйполе, Орехов, Каменское и еще десяток сел.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил в Telegram, что по гражданской инфраструктуре террористы 47 раз били из артиллерии, нанесли три авиаудара, трижды атаковали из беспилотников.

Есть разрушения домов, коммуникаций, но люди не пострадали.

В Сумской области ночью и утром 1 мая противник обстрелял Юнаковскую, Миропольскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую громады из минометов.

Утром оккупанты сбросили четыре мины на территорию Белопольской громады.

В ночь на 1 мая Россия провела новую массированную ракетную атаку, пытаясь атаковать, в частности, Киев. РФ нанесла удары с самолетов стратегической авиации и использовала дроны.