Обязательную эвакуацию могут распространить на другие области Украины: Верещук назвала регионы
Пока обязательную эвакуацию проводят только в Донецкой области (Фото:ГСЧС)
Правительство может распространить практику обязательной эвакуации и на другие области Украины, пострадавшие от действий войск РФ. Речь идет о части Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.
«Обязательная эвакуация с Донецкой области проводится впервые и она, пока, единственная. Но, наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшающуюся ситуацию. А с приходом осенне-зимнего отопительного периода точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено», — пояснила она.
По словам Верещук, объекты теплоснабжения и коммуникации с большой долей вероятности будут целями атак российских оккупантов.
«Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать. И понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к существованию, тепла, что самое главное, и без света, что также важно», — резюмировала министр.
Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.
Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.
29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.
За первые десять дней августа из Донецкой области удалось вывезти почти 4000 жителей региона, из них — 777 детей.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.
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