Обязательную эвакуацию могут распространить на другие области Украины: Верещук назвала регионы

11 августа, 14:29
Пока обязательную эвакуацию проводят только в Донецкой области (Фото:ГСЧС)

Пока обязательную эвакуацию проводят только в Донецкой области (Фото:ГСЧС)

Правительство может распространить практику обязательной эвакуации и на другие области Украины, пострадавшие от действий войск РФ. Речь идет о части Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

«Обязательная эвакуация с Донецкой области проводится впервые и она, пока, единственная. Но, наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшающуюся ситуацию. А с приходом осенне-зимнего отопительного периода точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено», — пояснила она.

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По словам Верещук, объекты теплоснабжения и коммуникации с большой долей вероятности будут целями атак российских оккупантов.

«Мы понимаем, что не все из них удастся отремонтировать. И понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к существованию, тепла, что самое главное, и без света, что также важно», — резюмировала министр.

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Правительство Украины приняло решение об обязательной эвакуации жителей неоккупированных районов Донецкой области в связи с постоянными обстрелами и невозможностью обеспечить отопительный сезон в регионе.

Отказаться от эвакуации можно. Для этого жителям Донбасса нужно будет подтвердить подписью, что они понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за собственную жизнь.

29 июля Кабинет министров создал координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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За первые десять дней августа из Донецкой области удалось вывезти почти 4000 жителей региона, из них — 777 детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в другие регионы страны.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Эвакуация Харьковская область Запорожская область Херсонская область Ирина Верещук Война России против Украины

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