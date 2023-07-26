В июне и июле были установлены рекорды по уничтожению ПВО оккупантов — военный обозреватель

26 июля, 14:49
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Уничтожен российский Панцирь-С1 на острове Змеиный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Уничтожен российский Панцирь-С1 на острове Змеиный (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Radio NV заявил, что в июне и июле были установлены рекорды по уничтожению ПВО российских оккупантов.

«Фактически в июне был установлен рекорд по количеству уничтоженных средств ПВО россиян. Было уничтожено 56 средств. Сейчас июль еще не закончился, но у нас уже новый рекорд по количеству уничтоженных российских средств ПВО — 63 единицы. И я уверен, что будет еще больше. Этот процесс происходит в геометрической прогрессии, я бы сказал так», — заявил Коваленко в эфире Radio NV.

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Он добавил, что самый быстрый способ компенсировать потерю комплексов ПВО на территории Украины — перебросить их из России, предположив, что за счет этого ослабло эшелонирование ПВО в РФ.

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По данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабного вторжения по состоянию на среду, 26 июля 2023 года, Россия потеряла 457 средств ПВО.

Утром в понедельник, 24 июля, Москву атаковали дроны. Были выбиты стекла и частично повреждена кровля зданий недалеко от минобороны РФ.

Украинская правда, ссылаясь на источники в секторе безопасности и обороны сообщила, что атака на Москву была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Журналисты Радио Свобода выяснили, что зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия Панцирь-С1, размещенный на крыше штаб-квартиры Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там, однако не смог сбить дрон, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Информационное Сопротивление. ПВО Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV Александр Коваленко

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