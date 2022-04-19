Зверства оккупантов в Ирпене: следователи ГБР обнаружили 13 захоронений мирных жителей 19 апреля, 11:26 Цей матеріал також доступний українською В Ирпене во время оккупации людей хоронили во дворах (Фото:ГБР)

Следователи Госбюро расследований документируют преступления российских военных в Ирпене Киевской области, который более месяца находился в оккупации.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, в городе осмотрели около 700 гектаров площади — более 10 тысяч домов и зданий.

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Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

Во время следственных действий обнаружили 13 захоронений гражданских и оружие, которое использовалось против мирных жителей. Среди них были:

противопехотные мины, танковые снаряды и РСЗО Град;

аэробалистические ракеты Искандер-М;

артиллерийские шрапнельные снаряды, снаряженные стреловидными поражающими элементами и другое запрещенное оружие.

После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.

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