Зверства оккупантов в Ирпене: следователи ГБР обнаружили 13 захоронений мирных жителей

19 апреля, 11:26
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В Ирпене во время оккупации людей хоронили во дворах (Фото:ГБР)

В Ирпене во время оккупации людей хоронили во дворах (Фото:ГБР)

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Следователи Госбюро расследований документируют преступления российских военных в Ирпене Киевской области, который более месяца находился в оккупации.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, в городе осмотрели около 700 гектаров площади — более 10 тысяч домов и зданий.

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Преимущественно это жилые районы, где было мало инфраструктурных объектов, а только школы, больницы, детские сады.

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Во время следственных действий обнаружили 13 захоронений гражданских и оружие, которое использовалось против мирных жителей. Среди них были:

  • противопехотные мины, танковые снаряды и РСЗО Град;
  • аэробалистические ракеты Искандер-М;
  • артиллерийские шрапнельные снаряды, снаряженные стреловидными поражающими элементами и другое запрещенное оружие.
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После бегства российских оккупантов из Киевской области стали ясны результаты их зверств, жертвами которых за 1,5 месяца стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей. Украинские правоохранители уже подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.

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Мэр города Ирпень Александр Маркушин рассказал о военных преступлениях российских оккупантов. Они расстреливали в городе людей, в том числе женщин и девочек, а затем ездили по телам танками. Насиловали местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Есть также доказательства того, что российские военные грабили дома: вывозили все — от стиральных машин до нижнего белья.

Сообщается, что в Ирпене вследствие нападения РФ повреждено более 1000 зданий. В частности, 115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены и еще 187 требуют частичного ремонта. По данным спутникового центра ООН Unosat, в результате временной оккупации российскими войсками поврежден 71% территории города.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киевская область Ирпень Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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