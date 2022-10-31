Обломки российской ракеты упали в Хмельницкой области, есть разрушения гражданского объекта — глава ОВА 31 октября, 10:56 Утром 31 октября силы ПВО сбили 44 ракеты РФ из 50 (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ)

На территории Хмельницкой области зафиксировано падении обломков сбитой российской ракеты.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий в Telegram.

По его словам, в результате падения обломков есть разрушения гражданского объекта. Обошлось без пострадавших.

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«Есть падение обломков ракет на территории области. Есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил Гамалий.

На месте падения обломков работают спецслужбы и ГСЧС.

С утра 31 октября войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. В ряде областей работала ПВО, есть попадания в Харьковской, Киевской, Запорожской и Черкасской областях.

Целями оккупантов стали объекты энергетической инфраструктуры. Обесточены часть Киева, Харькова и Запорожья.

РФ выпустила по Украине 50 ракет, 44 из них удалось сбить силам ПВО.

В Киевской области в результате обстрелов и попаданий российских оккупантов повреждены здания, есть пострадавшие.