В Херсонской области ВСУ сбили ударный российский вертолет и дрон-камикадзе

15 октября, 11:32
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На юге сбили один дрон-камикадзе, в Днепропетровской области — пять (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

На юге сбили один дрон-камикадзе, в Днепропетровской области — пять (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

В ночь на субботу, 15 октября, украинские военные сбили ударный вертолет российских оккупантов и дрон-камикадзе на юге Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования Юг в Facebook.

Вертолет и дрон-камикадзе Shahed-136 войск РФ сбили в небе над Херсонской областью.

https://www.youtube.com/watch?v=pQB0ZCaGxEo&feature=emb_title

Тип вертолета уточняется.

Видео дня

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid02nYiPWU6PCJDGnVzDhrGEwTurvMdru8rfNLQShrVNnhMgeNBjiC3F7kbPKuFFpPWnl

Ранее сообщилось, что ВСУ сбили пять дронов-камикадзе в Днепропетровской области.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

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Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.

По данным NYT, Израиль предоставляет Украине базовые данные об иранских дронах, которые начала использовать РФ.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины дроны-камикадзе

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