В Херсонской области возросло число раненых, среди них девятилетний ребенок 8 мая, 14:09 Разрушенный в результате российского обстрела дом в Посад-Покровском Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:Суспільне)

8 мая российские оккупанты нанесли удар по Херсонской области, в результате чего были ранены по меньшей мере восемь человек.

Обновлено 14:00: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Станислав результате обстрела оккупантов ранены шесть человек. Пятерых из них после оказания медицинской помощи отпустили домой, шестая — 47-летняя женщина госпитализирована в Херсоне в состоянии средней тяжести. Один из раненых в Станиславе — девятилетний мальчик, получивший минно-взрывные травмы и ранение головы, его жизнь вне опасности.

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Как сообщается в Telegram-канале Херсонской ОВА, 67-летнюю летнюю женщину и 42-летнего мужчину, которые были ранены в Антоновке Херсонской области, госпитализировали.

«У женщины тяжелые травмы – множественные осколочные ранения головы, грудной клетки и живота. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь», — отмечается в сообщении.

Суспільне со ссылкой на руководителя пресс-офиса Херсонской ОВА Александра Толоконникова сообщило, что обстреляли также Кизомис и Станислав.

«Обстреляли Кизомис и Станислав. Это были и артобстрелы, и сбросы авиабомб. Также двое пострадавших из Антоновки. Предварительно, четверо раненых», — заявил Толоконников.

Суспільне добавляет, что еще третий человек был ранен в Станиславе, а о четвертом раненом деталей пока нет.