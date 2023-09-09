Оккупанты обстреляли Солнечное Херсонской области, есть погибший

9 сентября, 16:44
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Обстрелянные частные дома в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:Поліція Херсонської області via Facebook)

Обстрелянные частные дома в Херсонской области (иллюстративное фото) (Фото:Поліція Херсонської області via Facebook)

9 сентября российские оккупанты обстреляли населенный пункт Солнечное Херсонской области, в результате чего погиб 48-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

По словам Прокудина, россияне попали в частные дома.

В Херсонской прокуратуре сообщили, что обстрел поселка в Херсонском районе, в результате которого погиб мужчина, произошел в 14:00.

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Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Обстрел Херсонская область

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