В Херсонской области горит завод, где находился склад оккупантов — ОВА
В Херсонской области горит еще один склад российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Стратегическое командование ВСУ)
В Херсонской области горит, вероятно, еще один склад российских оккупантов.
Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в своем Facebook.
По его словам, произошел пожар на заводе Полимер.
«По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором, вероятно, находился состав российских военных», — отметил он.
Что именно спровоцировало пожар на заводе, не сообщается.
Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке.
Хлань сообщил, что там же был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.
Позже стало известно, что в результате удара были уничтожены БК и ПВО, несколько десятков оккупантов были убиты или ранены.
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