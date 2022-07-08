В Херсонской области горит завод, где находился склад оккупантов — ОВА

8 июля, 16:23
В Херсонской области горит еще один склад российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В Херсонской области горит еще один склад российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В Херсонской области горит, вероятно, еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в своем Facebook.

По его словам, произошел пожар на заводе Полимер.

«По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором, вероятно, находился состав российских военных», — отметил он.

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Что именно спровоцировало пожар на заводе, не сообщается.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02ewZPnzhpAgeg5aM3ZpZV5kRhSsbNcHDkdPcS3UL9RqnvCCrJjX6FfFpc8mM3j8CMl

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке.

https://www.youtube.com/watch?v=NdTUAnIAVPw

Хлань сообщил, что там же был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Позже стало известно, что в результате удара были уничтожены БК и ПВО, несколько десятков оккупантов были убиты или ранены.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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