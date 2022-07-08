В Херсонской области горит завод, где находился склад оккупантов — ОВА 8 июля, 16:23 В Херсонской области горит еще один склад российских оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Стратегическое командование ВСУ)

В Херсонской области горит, вероятно, еще один склад российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань в своем Facebook.

По его словам, произошел пожар на заводе Полимер.

«По предварительной информации, горит завод Полимер в Киселевке, в котором, вероятно, находился состав российских военных», — отметил он.

Видео дня

Что именно спровоцировало пожар на заводе, не сообщается.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке.

Хлань сообщил, что там же был убит бывший полицейский Сергей Томко, который согласился на сотрудничество с оккупантами.

Позже стало известно, что в результате удара были уничтожены БК и ПВО, несколько десятков оккупантов были убиты или ранены.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.