На Южном направлении российские войска обстреляли с самолетов и вертолетов — ликвидировано 26 человек

7 июня, 04:51
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Оперативной командование Юг сообщает, что в Николаевской и Херсонской областях украинские защитники атаковали позиции оккупантов с вертолетов и самолетов.

«При выполнении огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией уничтожили 26 рашистов и 10 единиц вражеской техники, среди которых танк и еще 6 единиц бронированной техники, 2 автомобиля и гаубица», — сообщили в командовании.

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Отмечается, что российские военные продолжают обстреливать Николаев из артиллерии. Группировка кораблей с ракетами также остается в Черном море.

«Корабельная группировка в Черном море продолжает держать наготове 2 надводных и 1 подводный носитель крылатых ракет. Также в готовности к действиям 1 большой десантный корабль», — сообщили в командовании.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/712948853298190
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6 июня глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что войска РФ стали чаще обстреливать населенные пункты в Николаевской области, чтобы создать иллюзию доминирования.

«Сейчас увеличились обстрелы гражданских объектов, сел и городов. Я думаю, для создания иллюзии доминирования российских войск в регионе, а также, чтобы отчитываться своему руководству», — сказал Ким

https://www.youtube.com/watch?v=Sfx4zdJJ0aQ
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Вертолет Вертолеты Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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