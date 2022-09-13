В Херсоне были слышны громкие взрывы. В ОВА предположили, что «прилетело» по оккупантам 13 сентября, 15:42 В Херсоне раздались мощные взрывы (Фото:Херсон Новости/Telegram)

Днем во вторник, 13 сентября, в Херсоне раздались мощные взрывы.

В это же время в Херсонской области и областном центре была объявлена воздушная тревога.

О мощных взрывах в Херсоне сообщило Суспільне.

В соцсетях также опубликовали фото с клубами дыма в городе.

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Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил информацию о взрывах в Херсоне.

Он предположил, что это мог быть удар по российским оккупантам.

«В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело», — написал Хлань в своем Facebook.

Тем временем, российские пропагандистки СМИ сообщили, что в Херсоне работает ПВО войск РФ.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Также защитники Украины активно деоккупируют украинские территории на восточном направлении.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 сентября рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.

12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.







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