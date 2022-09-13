В Херсоне были слышны громкие взрывы. В ОВА предположили, что «прилетело» по оккупантам

13 сентября, 15:42
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В Херсоне раздались мощные взрывы (Фото:Херсон Новости/Telegram)

В Херсоне раздались мощные взрывы (Фото:Херсон Новости/Telegram)

Днем во вторник, 13 сентября, в Херсоне раздались мощные взрывы.

В это же время в Херсонской области и областном центре была объявлена воздушная тревога.

О мощных взрывах в Херсоне сообщило Суспільне.

В соцсетях также опубликовали фото с клубами дыма в городе.

Видео дня

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань подтвердил информацию о взрывах в Херсоне.

Он предположил, что это мог быть удар по российским оккупантам.

https://www.youtube.com/watch?v=qAZciNksH7k

«В Херсоне слышны громкие взрывы. Похоже, по оккупантам очень мощно прилетело», — написал Хлань в своем Facebook.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0cQvqtHnNipbwbFLzZjSqegaxvpPCNWGezhvabrnADVneJZ9PjDSYh1SUCzWppbhVl

Тем временем, российские пропагандистки СМИ сообщили, что в Херсоне работает ПВО войск РФ.

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Также защитники Украины активно деоккупируют украинские территории на восточном направлении.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 сентября рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 3000 кв. км.

12 сентября сообщалось, что ВСУ освободили населенные пункты Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Пруд и Миролюбовка в Херсонской области.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсон Херсонская область Война России против Украины

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