Когда мы зайдем на территорию Херсона, увидим еще одну Бучу — и.о. главы Херсонской ОВА 14 июля, 15:44 Оккупанты усилили террор против мирного населения Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Когда украинские военные зайдут в Херсон, то мир увидит еще одну Бучу, заявил исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

«Вы все видели Бучу, Ирпень. Поверьте, это изверги. И когда мы зайдем на территорию Херсона, я думаю, что мы увидим еще одну Бучу. Они прибегают к самым страшным преступлениям. Если они расстреливали мирные колонны, то, что можно говорить. Людей прямо на улице могут унести, и они исчезнут в неизвестном направлении. Потом этих людей находят мертвыми со следами пыток», — рассказал он на брифинге.

Видео дня

Войска РФ также продолжают блокировать выезд гражданского населения из области.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

Читайте также: Возле админграницы с Крымом взорвался склад оккупантов

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Кроме того, ВСУ нанесли два удара по ВС РФ в Новой Каховке за последние несколько дней. Результатом первого ракетного обстрела было уничтожение около 150 российских военных, в том числе генерал и еще пять офицеров.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.