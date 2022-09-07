Наемники ЧВК в Харьковской области несут большие потери, в отдельных подразделениях более 40% тяжелоранеными и убитыми — Генштаб ВСУ

7 сентября, 07:46
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По данным украинской разведки, РФ перебросила в Украину около 5000 наемников ЧВК Вагнера/Лига (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

По данным украинской разведки, РФ перебросила в Украину около 5000 наемников ЧВК Вагнера/Лига (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Наемники частных военных компаний, которых РФ перебросила в Украину, несут значительные потери в районе Александровки Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

«Частные военные компании, действующие на временно захваченных территориях, в частности, в населенном пункте Александровка Харьковской области, понесут существенные потери. Отдельные подразделения насчитывают более 40 процентов тяжелоранеными и убитыми», — отметили в ведомстве.

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Там добавили, что тела многих погибших не идентифицируются и считаются пропавшими без вести.

https://www.youtube.com/watch?v=vsBr6nVmQBA

В Генштабе также рассказали о ситуации на Харьковском направлении. По данным ведомства, российские оккупанты открывали огонь в районах населенных пунктов Прудянка, Черноглазовка, Мироновка, Большие Проходы, Русская и Черкасская Лозовая, Русские и Черкасские Тишки.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022DT516dXgktWasEhoEmpPC3G9N3pEauByNQo1CjR4y8TfNazfBHp4oSLBvREnMfPl

5 сентября украинские военные нанесли удар по районам скопления войск РФ в районе Семеновки и Купянска Харьковской области.

Также появились сообщения о том, что ВСУ ведут контрнаступление в Харьковской области.

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Позже советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что российских оккупантов выбили из Балаклеи, которая находится вблизи Купянска и Изюма.

Войска РФ захватили часть Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Попытки захватить Харьков оказались безуспешными, однако областной центр практически ежедневно обстреливается, РФ наносит по жилым районам ракетные удары.

На отдельных направлениях региона ВСУ пошли в контрнаступление, вытеснив войска РФ к границам.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Харьковская область ЧВК Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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