В Харьковской области оккупанты открыли огонь по мирным людям из танка 13 мая, 02:25 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный танк российских оккупантов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что в Харьковской области российские оккупанты обстреляли из танка мирных жителей.



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Енин подчеркнул, что против оккупантов было открыто уголовное дело — оно уже находится в суде.

«В одном из сел Харьковской области полицейские установили факт того, что российские военнослужащие, вдумайтесь, открыли огонь по гражданским жителям из танка. Поэтому говорить о каких-то моральных рамках российских военных не приходится», — заявил Енин.

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12 мая в Министерстве обороны РФ распространили фейк о том, что силы ВСУ 4 мая расстреляли колонну автомобилей с мирными жителями, которая следовала из Волчанска в Харьков.

Украинские правоохранители 11 мая провели дополнительный осмотр места расстрела автоколонны из Волчанска. Они установили, что 4 мая 15 автомобили выехали из оккупированного российскими военными Волчанска. По дороге возле поселка Старый Салтов российские военнослужащие обстреляли колонну с мирными жителями.



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