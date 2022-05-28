Шесть жителей Харьковской области получили ранения после обстрелов оккупантов

28 мая, 23:30
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Последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Пресс-служба Харьковской областной военной администрации сообщила, что в течение субботы, 28 мая, российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население.

Война России против Украины — главные события 28 мая

По данным администрации, шесть человек получили ранения.

«В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района — в Балаклее и Савинцах. 2 человека ранены в Золочеве Богодуховского района. 1 человек получил ранение в селе Коробочкино на Чугуевщине», — сообщили в ОВА.

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28 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Харьковской области по подозрению в работе на российскую разведку.

https://www.youtube.com/watch?v=eFfisTfgBoY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Война в Украине Война России против Украины

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