Шесть жителей Харьковской области получили ранения после обстрелов оккупантов 28 мая, 23:30 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Пресс-служба Харьковской областной военной администрации сообщила, что в течение субботы, 28 мая, российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население.

Война России против Украины — главные события 28 мая

По данным администрации, шесть человек получили ранения.

«В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района — в Балаклее и Савинцах. 2 человека ранены в Золочеве Богодуховского района. 1 человек получил ранение в селе Коробочкино на Чугуевщине», — сообщили в ОВА.

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28 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Харьковской области по подозрению в работе на российскую разведку.

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