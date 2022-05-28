Шесть жителей Харьковской области получили ранения после обстрелов оккупантов
Последствия обстрелов в Харьковской области (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Пресс-служба Харьковской областной военной администрации сообщила, что в течение субботы, 28 мая, российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население.
Война России против Украины — главные события 28 мая
По данным администрации, шесть человек получили ранения.
«В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района — в Балаклее и Савинцах. 2 человека ранены в Золочеве Богодуховского района. 1 человек получил ранение в селе Коробочкино на Чугуевщине», — сообщили в ОВА.
28 мая сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Харьковской области по подозрению в работе на российскую разведку.
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