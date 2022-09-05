В Харькове проверят работу сирен: когда именно и что делать жителям 5 сентября, 13:58 Войска РФ ежедневно наносят удары по жилым кварталам Харькова (Фото:Viktoriia Yakymenko/Reuters)

В среду, 7 сентября, в Харькове проведут техническую проверку работы электросирен.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации в Telegram, сирены включат в 14:25.

Будут проверять способность устройств к своевременному оповещению населения в случае воздушной угрозы или угрозы артиллерийских обстрелов со стороны РФ.

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Власти региона обратились к местных жителям областного центра.

Там призвали информировать Харьковскую городскую диспетчерскую службу по номеру 1562 об отсутствии звуковых сигналов электросирен во время проведения технической проверки в местах жительства.

«Предоставленная вами информация поможет вовремя восстановить систему оповещения населения Харькова и спасти человеческие жизни», — добавили в ОВА.

Войска РФ захватили часть Харьковской области в начале полномасштабного вторжения в Украину. Попытки захватить Харьков оказались безуспешными, однако областной центр практически ежедневно обстреливается, РФ наносит по жилым районам ракетные удары.

На отдельных направлениях региона ВСУ пошли в контрнаступление, вытеснив войска РФ к границам.

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