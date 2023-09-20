В ГУР рассказали о россиянах, которые помогают Украине внутри России 20 сентября, 19:09 Фото аэродрома Чкаловский, обнародованное ГУР Минобороны (Фото:Головне управління розвідки МО України via Telegram)

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Radio NV рассказал о россиянах, которые помогают Украине внутри России.

«Продолжаются спецоперации, активные мероприятия Главного управления разведки, а также других сил, в том числе и сил внутри самой Российской Федерации. Это как партизаны, так и люди доброй воли, которые продолжают бороться с режимом [российского диктатора] Путина, помогать Украине противодействовать враждебной геноцидной агрессии, войне режима Путина против Украины», — сказал Юсов в эфире Radio NV, комментируя диверсию на Чкаловском аэродроме в Подмосковье.

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Представитель ГУР отметил, что мотивация россиян, которые помогают Украине, разная, однако некоторые из них сознательно рискуют жизнью из-за гражданской и политической позиции.

На вопрос о том, действительно ли агентура ГУР в России увеличилась на 300%, Юсов ответил:

«Можем подтвердить, что значительно возросло количество агентуры. Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или в государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации — о том, что происходит в башнях Кремля».

20 сентября ГУР Минобороны сообщило, что неизвестные диверсанты взорвали два самолета и вертолет в Подмосковье на аэродроме Чкаловский, где базируется правительственная авиация.

По информации разведки, неизвестными лицами на тщательно охраняемом аэродроме была заложена взрывчатка и взорваны самолеты АН-148 и ИЛ-20 (оба относятся к 354 авиаполку специального назначения), а также вертолет МИ-28Н, который до этого активно привлекался к сбиванию ударных дронов над Московской областью.

В ГУР рассказали, что повреждения самолетов не позволят рассчитывать на их быстрое восстановление. У вертолета взрывом повреждена хвостовая часть. Еще один АН-148, который находился рядом с другими на стоянке, получил незначительные повреждения.

Россия проводит мероприятия по поиску диверсантов и ограничению распространения в местных СМИ информации о событии.