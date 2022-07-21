В украинской разведке назвали цель ВСУ на фронте в ближайшие месяцы

21 июля, 16:04
Украинские военные держат оборону (Фото:МО)

Украинские военные держат оборону (Фото:МО)

ВСУ должны остановить наступательный темп России к осенне-зимнему периоду.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге.

«Если говорить насколько критическая ситуация, мы должны говорить о том, что хотим-не хотим, но идет осенне-зимний период. Как правило, он очень сложен для ведения боевых действий. Во-первых, необходимо остановить наступательный порыв, наступательный темп РФ, соответственно другие операции планируются за тем же самым непосредственным приказом верховного главнокомандующего о проведении операций», — отметил он.

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Скибицкий добавил, что союзники Украины понимают это и поставляют на фронт больше военной техники.

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По его словам, это уже позволило уничтожить большое количество пунктов управления и заставить врага отвести свои склады от линии фронта.

20 июля в онлайн-формате состоялась четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

Благодаря HIMARS украинская армия смогла атаковать склады боеприпасов РФ на временно захваченных и оккупированных территориях. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американские РЗСО позволили стабилизировать ситуацию на фронте.

https://www.youtube.com/watch?v=2UBq7CleE-s

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что западное вооружение помогло снизить потери ВСУ. Он также сказал, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» точек российских войск.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Украинская разведка Война России против Украины

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