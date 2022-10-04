Бывший капитан ВМС Украины воевал на стороне РФ в Буче и Ирпене, ГБР завершило спецрасследование

4 октября, 12:03
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Игорь Татарченко перешел на сторону России после оккупации Крыма (Фото:ГБР)

Игорь Татарченко перешел на сторону России после оккупации Крыма (Фото:ГБР)

ГБР завершило спецрасследование в отношении бывшего капитана ВМС Украины Игоря Татарченко, который на стороне России воевал против украинской армии в Буче и Ирпене после начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он перешел на сторону врага в 2014 году после оккупации Крыма Россией. На тот момент Татарченко занимал должность заместителя начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских Сил ВСУ.

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«После захвата оккупантами воинской части в Севастополе в 2014 году к тому времени капитан II ранга присягнул на верность агрессору. В настоящее время Татарченко занимает должность командира 155 отдельной бригады морской пехоты России. Эта группировка участвовала в боевых действиях в Буче и Ирпене», — добавили в ГБР.

По оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области.

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Бывший украинский военный обвиняется в госизмене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

22 июля о подозрении в госизмене сообщили бывшему командиру корвета Тернополь ВМС Украины Максиму Емельяненко. Он оказался единственным членом экипажа Тернополя, присягнувшим на верность оккупантам.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Государственная измена Государственное бюро расследований (ГБР) Война России против Украины

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