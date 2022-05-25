В Генштабе ВСУ сообщили о мошенниках, которые звонят родственникам пленных украинских военных

25 мая, 12:58
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Мошенники пытаются узнать личные данные украинских военных (Фото:МО)

Мошенники пытаются узнать личные данные украинских военных (Фото:МО)

Генштаб ВСУ предупредил о мошенниках, которые звонят родственникам пленных украинских военных.

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По данным ведомства, звонки также получают те, у которых родные числятся пропавшими без вести.

«Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят по телефону из скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение „предоставить информацию“ о военном и „способствовать освобождению из плена“. Также мошенники пытаются якобы с целью уточнения узнать личные данные украинских защитников», — пояснил в Генштабе.

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Там подчеркнули, что представители ВСУ или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают средств и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа.

«Вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств из членов семей и близких не происходит», — резюмировали там.

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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мошенники Война России против Украины Генштаб ВСУ

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