Оккупанты пытаются захватить окрестности Изюма — Генштаб

14 марта, 20:46
Цей матеріал також доступний українською
Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения России.

По данным Генштаба:

  • оккупанты не достигли основной цели боевых действий на территории Украины. Они несут потери и все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен;
  • при попытке продвинуться вперед на большинстве направлений враг сталкивается с сопротивлением ВСУ и гражданским сопротивление местного населения;
  • так как противник не достиг особых успехов, он продолжает наносить авиаудары, уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Оккупанты используют боеприпасы большой мощности и избирательные действия по жилым районам больших городов, игнорируя нормы международного гуманитарного права;
  • оккупанты усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями белорусских войск;
  • российские войска пытаются захватить населенные пункты в районе Изюма Харьковской области;
  • украинские защитники продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционной зон.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/272374668408952

«ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, демонстрируя массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма, успешно уничтожают войска противника. Еще раз призываем доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!» — добавили в Генштабе.

Читайте также:

По данным ВСУ, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 77 самолетов и 617 единиц автомобильной техники.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ