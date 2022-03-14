Оккупанты пытаются захватить окрестности Изюма — Генштаб 14 марта, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 понедельника, 14 марта, на 19-й день полномасштабного вторжения России.

По данным Генштаба:



оккупанты не достигли основной цели боевых действий на территории Украины. Они несут потери и все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен;

при попытке продвинуться вперед на большинстве направлений враг сталкивается с сопротивлением ВСУ и гражданским сопротивление местного населения;

так как противник не достиг особых успехов, он продолжает наносить авиаудары, уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Оккупанты используют боеприпасы большой мощности и избирательные действия по жилым районам больших городов, игнорируя нормы международного гуманитарного права;

оккупанты усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями белорусских войск;

российские войска пытаются захватить населенные пункты в районе Изюма Харьковской области;

украинские защитники продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционной зон.

«ВСУ во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, демонстрируя массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма, успешно уничтожают войска противника. Еще раз призываем доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в ВСУ! Вместе победим! Слава Украине!» — добавили в Генштабе.

По данным ВСУ, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, оккупанты потеряли более 12 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 77 самолетов и 617 единиц автомобильной техники.

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