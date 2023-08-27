Дорога на Крым будет длительной, в этом году полуостров не будет освобожден — Березовец 27 августа, 09:36 Тарас Березовец считает, что Крым не удастся освободить в этом году (Фото:REUTERS)

Политтехнолог и офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец в интервью Radio NV заявил, что в этом году освободить оккупированный Крым не удастся.

«Мы видим, что противник очень тщательно готовился к нашему наступлению и здесь нет шапкозакидательских настроений. Нигде вы не услышите, особенно в тех подразделениях, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, того, что „мы уже будем через несколько месяцев в Крыму“. Я думаю, что это длительный путь, который мы должны пройти. И самое главное, что этот путь обходится нам очень большой ценой. Надо реалистично оценивать свои силы», — сказал Березовец в эфире Radio NV.

Видео дня

По словам украинского военного, освобождать Крым без F-16, управляемых авиабомб и ракет, которые они будут нести, «будет чрезвычайно сложно».

«Потому что Крым, по сравнению даже с другими оккупированными территориями, они очень тщательно готовили. И можно сколько угодно насмехаться над тем, что они выкопали более 200 километров траншей вдоль линии Черноморского побережья, но это свидетельствует о том, что они серьезно к этому готовятся. Они серьезно воспринимают опасность того, что ВСУ зайдут рано или поздно на полуостров. Загадывать, когда это будет, абсолютно вещь неблагодарная. Понятно, что это не будет в этом году», — добавил он.

По словам Березовца, сейчас задача ВСУ заключается в том, чтобы перерезать сухопутный коридор между Россией и оккупированным Крымом и взять под огневой контроль северную часть полуострова, а затем и центральную часть, что сделает невозможным переброску на фронт в Запорожской и Харьковской областях российских военных резервов.

24 августа, комментируя спецоперацию ГУР Минобороны в оккупированном Крыму, президент Владимир Зеленский заявил, что говорить об освобождении полуострова еще рано.

Ранее сообщалось, что в Крыму 24 августа около 5 утра произошел бой с участием авиации. Возле села Маяк на мысе Тарханкут слышали взрывы. Это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

Позже стало известно, что подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины осуществили высадку на территории оккупированного россиянами Крыма. Это была спецоперация при взаимодействии с военно-морским флотом.

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что операция имела характер рейда.