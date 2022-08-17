Войска РФ разрушили десять частных домов в Дружковке одним ударом — видео 17 августа, 14:49 Один из домов в Дружковке, пострадавших в результате атаки РФ (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко/Facebook)

Утром в среду, 17 августа, войска РФ нанесли удар по Дружковке Донецкой области, разрушены десять частных домов.

Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

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Ранее в своем Telegram глава ОВА рассказал, что российские оккупанты продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка.

Вечером 16 августа из артиллерии обстреляли Торецк, попали в частный дом и ранили семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка.

В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ. Россияне также атаковали Пески и Невельское.

В Кураховской громаде войска РФ попали в инфраструктурный объект и дом, под завалами оказался мужчина.

В Новодмитровке вражеский удар повредил лицей и восемь частных домов, обошлось без пострадавших.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

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