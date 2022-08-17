Войска РФ разрушили десять частных домов в Дружковке одним ударом — видео

17 августа, 14:49
Один из домов в Дружковке, пострадавших в результате атаки РФ (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко/Facebook)

Один из домов в Дружковке, пострадавших в результате атаки РФ (Фото:Скриншот видео Павел Кириленко/Facebook)

Утром в среду, 17 августа, войска РФ нанесли удар по Дружковке Донецкой области, разрушены десять частных домов.

Соответствующее видео опубликовал в своем Facebook глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Видео дня

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/1304695319934165/

Ранее в своем Telegram глава ОВА рассказал, что российские оккупанты продолжают обстрелы прифронтовых громад от Курахово до Торецка.

Вечером 16 августа из артиллерии обстреляли Торецк, попали в частный дом и ранили семью из трех человек, в том числе 6-летнего ребенка.

В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а к утру — в центр и в район АКХЗ. Россияне также атаковали Пески и Невельское.

Читайте также:
Россия расценит неспособность захватить Донецкую область как провал своих целей в Украине — Минобороны Британии

В Кураховской громаде войска РФ попали в инфраструктурный объект и дом, под завалами оказался мужчина.

В Новодмитровке вражеский удар повредил лицей и восемь частных домов, обошлось без пострадавших.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Дружковка Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Победить и возродиться: несмотря на ужасы полугодовой войны, украинцы способны думать о будущем, массово мечтают восстановить страну, побороть коррупцию и вступить в ЕС. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Полгода спустя /
Как изменились поддержка власти украинцами за шесть месяцев войны и представление о ее финале
17 августа, 14:27
Политика
Артем Ваганов
Финансовый советник iplan.ua, соучредитель iPlan Talks
Доллар. Покупать или продавать?

Курс гривны к доллару не покидает топ обсуждаемых тем. Война стимулирует спекулянтов искать, как заработать на курсовой разнице. НБУ, в свою очередь, пытается регулировать этот вопрос, внедряя ограничительные меры.

17 августа, 11:16
Эксперты
Юрий Витренко, глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:Александр Медведев / НВ)
Отопительный сезон, война, евробонды /
Юрий Витренко: Кабмин может уволить меня в любой момент. Главное — победа
17 августа, 08:25
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X