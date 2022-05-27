Оккупанты за сутки убили пять человек в Донецкой области, четверо — ранены

27 мая, 23:27
Цей матеріал також доступний українською
Разрушения после обстрелов оккупантами Авдеевки Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Разрушения после обстрелов оккупантами Авдеевки Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от обстрелов российских оккупантов погибло пять человек, еще четверо были ранены.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Кириленко напомнил, что до сих пор невозможно посчитать количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донбасса», — заявил Кириленко.

Видео дня
Читайте также:
«Война может длиться год-два». Аналитик CIT — о худшем сценарии боев на Донбассе, освобождении Херсона и Мариуполя, деоккупации Крыма

Вечером 27 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую области. Военнослужащие РФ пытаются вытеснить ВСУ с Лимана.

Враг также пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Они также проводили штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, однако без успеха.

https://www.youtube.com/watch?v=cEwTVHx6AjA&list=TLPQMjcwNTIwMjIJZYQkUZH84g&index=2
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X