Оккупанты за сутки убили пять человек в Донецкой области, четверо — ранены 27 мая, 23:27 Цей матеріал також доступний українською Разрушения после обстрелов оккупантами Авдеевки Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки от обстрелов российских оккупантов погибло пять человек, еще четверо были ранены.



Война России против Украины — главные события 27 мая

Кириленко напомнил, что до сих пор невозможно посчитать количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

«Сегодня россияне убили 5 и ранили еще 4 мирных жителей Донбасса», — заявил Кириленко.

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Вечером 27 мая Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую и Луганскую области. Военнослужащие РФ пытаются вытеснить ВСУ с Лимана.

Враг также пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Они также проводили штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, однако без успеха.



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