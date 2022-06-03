Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей в Донецкой области, девять ранены
Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки российские оккупанты убили в области трех мирных жителей, девять были ранены.
Война России против Украины — главные события 2 июня
Двух человек убили в Авдеевке, еще один погиб в Старом Караване.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
За последние сутки украинские защитники и защитницы отразили пять атак оккупантов на Донбассе, на на двух локациях продолжаются бои.
За сутки, 2 июня, ВСУ уничтожили:
- 5 танков;
- 3 артиллерийские системы;
- 2 боевые бронированные машины;
- 3 беспилотника Орлан-10.
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