Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей в Донецкой области, девять ранены

3 июня, 00:04
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Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки российские оккупанты убили в области трех мирных жителей, девять были ранены.

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Двух человек убили в Авдеевке, еще один погиб в Старом Караване.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За последние сутки украинские защитники и защитницы отразили пять атак оккупантов на Донбассе, на на двух локациях продолжаются бои.

За сутки, 2 июня, ВСУ уничтожили:

  • 5 танков;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 2 боевые бронированные машины;
  • 3 беспилотника Орлан-10.
https://www.youtube.com/watch?v=B1md1h0Qi-A
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Павел Кириленко Война России против Украины

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