Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей в Донецкой области, девять ранены 3 июня, 00:04 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за последние сутки российские оккупанты убили в области трех мирных жителей, девять были ранены.



Война России против Украины — главные события 2 июня

Двух человек убили в Авдеевке, еще один погиб в Старом Караване.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За последние сутки украинские защитники и защитницы отразили пять атак оккупантов на Донбассе, на на двух локациях продолжаются бои.

За сутки, 2 июня, ВСУ уничтожили:

5 танков;

3 артиллерийские системы;

2 боевые бронированные машины;

3 беспилотника Орлан-10.

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