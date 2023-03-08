Минувшие сутки в Донецкой области стали первыми с начала большой войны, когда не пострадал ни один гражданский — глава ОВА 8 марта, 11:42 Войска РФ ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Минувшие сутки в Донецкой области стали первыми с начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда от обстрелов оккупантов не пострадал ни один гражданский.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

В то же время он подчеркнул, что ситуация остается напряженной, вражеские обстрелы не прекращаются.

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На донецком направлении ночью россияне нанесли ракетный удар по Мемрику, повреждено три дома. Утром в среду, 8 марта, под обстрел попала Авдеевка, снаряды оккупантов попали на территорию трех улиц и на окраине АКХЗ. В Очеретинской общине под огнем оказались Красногоровка и Каменка, в Кураховской — Курахово и Кураховка.

На горловском направлении россияне интенсивно стреляли по Константиновке: в результате пяти обстрелов повреждены 18 домов и школа.

На Лисичанском направлении зафиксировано десять прилетов по Торскому и Заречному.

Ситуация в Донецкой области остается самой сложной. Украинские военные сдерживают наступление оккупационных войск РФ в районе Бахмута, пресекая попытки оккупантов продвинуться дальше. ВСУ контролируют трассу на Константиновку.

