Донецк уже готовится к эвакуации — украинский военный 11 мая, 18:46 Оккупационные власти Донецка готовятся к эвакуации, сообщил сержант ВСУ Николай Стрепоченко (Фото:Типичный Донецк via Facebook)

Сержант 109-й бригады ТРО Николай Стрепоченко в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты уже готовятся эакуировать Донецк.

«Мне известно, что из Донецка уже есть эвакуации. Я это даже знаю. Мы с местными разговаривали, а есть родня, которая в Донецке живет. На прошлой неделе мы говорили, что уже Донецк готовится к эвакуации … Я сейчас не помню, племянница или сестра живет [того, с кем мы говорили]. И они собираются уезжать. Местные власти эвакуируют», — рассказал Стрепоченко в эфире Radio NV.

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Ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заверил, что военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка за несколько дней, если будет соответствующее политическое решение.

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что жители временно оккупированной Запорожской области возвращаются домой после принудительной «эвакуации» российскими войсками.

«Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду рашистов — остаются дома и ждут ВСУ», — подчеркнул он.

7 мая во временно оккупированный город Днепрорудный Запорожской области прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой «народной милиции» вместе с их семьями.

В этот же день во временно оккупированном Энергодаре из-за объявленной россиянами эвакуации на заправках закончилось горючее, а цены на продукты выросли.

В общей сложности 5 мая россияне объявили эвакуацию из по меньшей мере 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.