Донецк уже готовится к эвакуации — украинский военный

11 мая, 18:46
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Оккупационные власти Донецка готовятся к эвакуации, сообщил сержант ВСУ Николай Стрепоченко (Фото:Типичный Донецк via Facebook)

Оккупационные власти Донецка готовятся к эвакуации, сообщил сержант ВСУ Николай Стрепоченко (Фото:Типичный Донецк via Facebook)

Сержант 109-й бригады ТРО Николай Стрепоченко в интервью Radio NV рассказал, что российские оккупанты уже готовятся эакуировать Донецк.

«Мне известно, что из Донецка уже есть эвакуации. Я это даже знаю. Мы с местными разговаривали, а есть родня, которая в Донецке живет. На прошлой неделе мы говорили, что уже Донецк готовится к эвакуации … Я сейчас не помню, племянница или сестра живет [того, с кем мы говорили]. И они собираются уезжать. Местные власти эвакуируют», — рассказал Стрепоченко в эфире Radio NV.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XYkKLO9ZJTA

Ранее военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Radio NV заверил, что военные могут выполнить задачи по отсечению Донецка за несколько дней, если будет соответствующее политическое решение.

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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщал, что жители временно оккупированной Запорожской области возвращаются домой после принудительной «эвакуации» российскими войсками.

«Большинство жителей вообще не ведутся на пропаганду рашистов — остаются дома и ждут ВСУ», — подчеркнул он.

7 мая во временно оккупированный город Днепрорудный Запорожской области прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой «народной милиции» вместе с их семьями.

В этот же день во временно оккупированном Энергодаре из-за объявленной россиянами эвакуации на заправках закончилось горючее, а цены на продукты выросли.

В общей сложности 5 мая россияне объявили эвакуацию из по меньшей мере 18 населенных пунктов на оккупированной части Запорожской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Донецк Украина-Россия Эвакуация Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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