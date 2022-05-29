В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов оккупантов 29 мая, 05:13 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты устроили склад боеприпасов на бывшем коксохимическом заводе (Фото:Кадр из видео канала AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7)

Вечером в субботу, 28 мая, в оккупированном Донецке произошел пожар на бывшем коксохимическом заводе.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Завод давно не работает — российские оккупанты используют его как склад боеприпасов.

В местных пабликах публикуют видео пожара, также слышны взрывы.

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