В оккупированном Донецке горит склад боеприпасов оккупантов
Оккупанты устроили склад боеприпасов на бывшем коксохимическом заводе (Фото:Кадр из видео канала AZERBAIJANI ARMED FORCES 24/7)
Вечером в субботу, 28 мая, в оккупированном Донецке произошел пожар на бывшем коксохимическом заводе.
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Завод давно не работает — российские оккупанты используют его как склад боеприпасов.
В местных пабликах публикуют видео пожара, также слышны взрывы.
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