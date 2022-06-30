Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, уничтожен склад с зерном — глава ОВА 30 июня, 08:58 Вражеский обстрел спровоцировал пожар (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Утром в четверг, 29 июня, войска РФ обстреляли города и села Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram.

Из различного оружия была обстреляна Зеленодольская громада. В Большой Костромке удар пришелся по центру села, есть разрушения.

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В Зеленодольске враг попал в сельхозпредприятие. Уничтожен склад, на котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар.

Предварительно люди не пострадали.

С начала полномасштабного вторжения Россия намеренно обстреливают зерновые хранилища в Украине, уничтожает урожай и ворует украинское зерно. Оккупанты также обстреливают украинские поля с новым урожаем, провоцируя пожары.



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