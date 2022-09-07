Над Днепропетровской областью сбили беспилотник-разведчик оккупантов

7 сентября, 08:44
Поделиться:
ВСУ сбили вражеский беспилотник, который проводил разведку над Днепропетровской областью (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

ВСУ сбили вражеский беспилотник, который проводил разведку над Днепропетровской областью (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Утром в среду, 7 сентября, ВСУ сбили над Днепропетровской областью беспилотник-разведчик российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровской очередной российский беспилотник-разведчик», — отметил он.

Видео дня

Читайте также:
Авиация ВСУ нанесла удары по 40 опорным пунктам и местам скопления оккупантов: уничтожен склад боеприпасов, самолет и вертолет

Другие подробности не сообщаются.

Перед этим в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Днепропетровской области.

Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. Одним из наиболее пострадавших районов является Никопольский. В ночь на 7 сентября по нему били из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.

https://www.youtube.com/watch?v=AsU5GeJGFXk

3 сентября на территории Синельниковского района Днепропетровской области обнаружен вражеский беспилотник Орлан-10.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беспилотник Днепропетровская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X