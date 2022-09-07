Над Днепропетровской областью сбили беспилотник-разведчик оккупантов 7 сентября, 08:44 ВСУ сбили вражеский беспилотник, который проводил разведку над Днепропетровской областью (Фото:Командование Воздушных сил ВСУ/Facebook)

Утром в среду, 7 сентября, ВСУ сбили над Днепропетровской областью беспилотник-разведчик российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

«Хорошая новость от наших военных. Они сбили над Днепропетровской очередной российский беспилотник-разведчик», — отметил он.

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Другие подробности не сообщаются.

Перед этим в соцсетях сообщали о звуках взрывов в Днепропетровской области.

Войска РФ ежедневно обстреливают Днепропетровскую область. Одним из наиболее пострадавших районов является Никопольский. В ночь на 7 сентября по нему били из Градов, минометов и тяжелой артиллерии.

3 сентября на территории Синельниковского района Днепропетровской области обнаружен вражеский беспилотник Орлан-10.

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