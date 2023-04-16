В результате обстрелов в Днепропетровской области пострадали два человека 16 апреля, 21:07 Поврежденное российским обстрелом окно храма в Никополе, 16 апреля 2023 года (Фото:Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний. via Telegram)

В Никопольском районе Днепропетровской области в результате обстрелов России пострадали два человека.

«Раненому мужчине, 1965 года рождения, оказана амбулаторная медицинская помощь. Госпитализированной женщине, 1984 года рождения, оказана необходимая медицинская помощь, ее состояние стабильное», — сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

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По его словам, Россия дважды атаковала громады района с использованием ствольной артиллерии, под удар попал город Никополь и населенный пункт Червоногригорьевской территориальной общины.

«Поврежден храм, пять частных жилых домов, четыре хозяйственных постройки, два автомобиля, линии электросети. Одно хозяйственное здание уничтожено», — сообщил также Евтушенко.

Ранее об обстреле храма в Никополе, в результате которого пострадали два человека, сообщал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.