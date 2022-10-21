Ночь в Днепропетровской области впервые за почти четыре месяца прошла без атак РФ и тревог 21 октября, 08:27 Последние месяцы оккупанты били по Днепропетровской области ежедневно, разрушены жилые дома (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Ночь на пятницу, 21 октября, в Днепропетровской области прошла без атак российских оккупантов по региону и без воздушных тревог.

Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, это произошло впервые за 3,5 месяца.

В то же время, глава ОВА добавил, что сейчас не время расслабляться.

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«Однако не время расслабляться. Имеем дело с террористами. Звучит сигнал тревоги — укрывайтесь в безопасных местах», — резюмировал он.

Последние месяцы войска РФ систематически наносят удары по Днепропетровской области. Больше всего страдает Никопольский район и город Никополь. Там повреждены десятки многоэтажных и частных жилых домов.

Оккупанты также бьют по объектам критической и энергетической инфраструктуры региона.

В ночь на 19 октября войска РФ нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Без электроэнергии остались многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге.

