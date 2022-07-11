В районе Чернобаевки прогремел мощный взрыв, его было слышно в Херсоне — ОВА

11 июля, 16:13
Последствия взрыва в Чернобаевке пока не сообщаются (Фото:Горсовет Херсона)

Последствия взрыва в Чернобаевке пока не сообщаются (Фото:Горсовет Херсона)

Днем в понедельник, 11 июля, со стороны Чернобаевки Херсонской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.

«Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И то такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки», — написал он в Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0PWUZY6MY3JwkekNoAsZwNTPnrXUcUc3QRYjtbBzwF7ENb4jZ9B6eApJmga8jmkJWl

Пока неизвестно, чем был вызван взрыв. Также не сообщается о его последствиях.

Накануне ВСУ нанесли удар по войскам РФ в Чернобаевке. В результате были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.

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10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

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В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

https://www.youtube.com/watch?v=JXb5RRJIIUk

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.

Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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