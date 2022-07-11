В районе Чернобаевки прогремел мощный взрыв, его было слышно в Херсоне — ОВА 11 июля, 16:13 Последствия взрыва в Чернобаевке пока не сообщаются (Фото:Горсовет Херсона)

Днем в понедельник, 11 июля, со стороны Чернобаевки Херсонской области прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Хлань.

«Со стороны Чернобаевки раздался взрыв. И то такой, что у людей в квартирах в Херсоне подскакивали тарелки», — написал он в Facebook.

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Пока неизвестно, чем был вызван взрыв. Также не сообщается о его последствиях.

Накануне ВСУ нанесли удар по войскам РФ в Чернобаевке. В результате были уничтожены командный пункт, склад боеприпасов, несколько десятков единиц техники.

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

В этот же день ВСУ уничтожили шесть складов боеприпасов оккупантов, а также одну воинскую часть.

Украинские защитники попали в склады БК россиян во временно оккупированных Шахтерске, Чистяковом, Иловайске, Донецке и Крестовке Донецкой области, а также Алчевске Луганской области.

Также ВСУ попали в военную часть во временно оккупированном Херсоне, где базировались российские захватчики.

Утром 8 июля стало известно, что ВСУ ударили по вражеским складам в Новой Каховке. В этот же день произошел пожар на складах оккупантов на заводе Полимер в Херсонской области.



Удары ВСУ по складам оккупантов на захваченных РФ украинских территориях участились после поставок западного оружия, в частности, РСЗО HIMARS.

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