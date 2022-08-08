В Черниговской области местному населению запретили приближаться к границе с РФ

8 августа, 16:27
Войска РФ систематически обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской областей (Фото:ГПСУ)

Войска РФ систематически обстреливают приграничные территории Сумской и Черниговской областей (Фото:ГПСУ)

В Черниговской области гражданскому населению запретили приближаться к границе с Россией на расстоянии двух километров.

Об этом сообщили в горсовете Славутича в Telegram со ссылкой на военное командование ВСУ на территории региона.

«В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности, сообщаем, что гражданскому населению запрещено приближаться к приграничной зоне на расстояние два километра вдоль государственной границы», — отметили там.

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https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0

Там также уточнили, что в Киевской области во время действия военного положения населению запрещено посещение и въезд в лес (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники. Это сделано для того, чтобы предотвратить пожары.

На прошлой неделе спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщал, что на границе с РФ в районе Черниговской и Сумской областей оккупанты не формируют ударную группировку для наступления. Но, по его словам, РФ со своей территории обстреливает эти области каждый день артиллерией, авиацией и стрелковым оружием.

За минувшие сутки российские оккупанты выпустили по приграничным селам Черниговской и Сумской областей почти 60 снарядов. Были повреждены частные дома и гражданская инфраструктура.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ сообщили, что РФ перебрасывает в Брянскую и Курскую области подразделения и технику, чтобы отвлекать украинские силы на Сумском и Черниговском направлениях

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Черниговская область Украинско-российская граница Война России против Украины

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