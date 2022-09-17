В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы — видео 17 сентября, 12:39 В соцсетях пишут о попадании в «райадминистрацию» оккупантов (Фото:Типичный Донецк/Telegram)

Днем в субботу, 17 сентября, в центре оккупированного Донецка прогремели взрывы.

В соцсетях сообщают о «прилете» в «райадминистрацию» оккупантов в Ворошиловском районе города.

Также появились видео, на которых над городом поднимается дым. В центре Донецка после звуков взрывов горит авто.

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Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика

Также сообщается попадании в Главпочтамт и в район площади Ленина.

16 сентября был совершен ряд атак на представителей подконтрольных России оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины в нескольких областях.

В центре оккупированного Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор» так называемой «ЛНР» Сергей Горенко. В кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме приспешника оккупантов, убита также его заместительница.

Во временно захваченном РФ Бердянске (Запорожская область) был убит «заместитель председателя» оккупационной администрации Олег Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

В центре временно захваченного Россией Херсона раздался мощный взрыв в районе здания Херсонской облгосадминистрации, захваченного российской армией. По другим данным, целью могло быть здание Апелляционного суда города.

В Мелитополе в последние дни гремят мощные взрывы, часть из них — в районе аэродрома, который заняли войска РФ.

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