В Борисполе усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности
В Борисполе усилили контроль на блокпостах с 25 июля (Фото:МО)
С понедельника, 25 июля, в Борисполе усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности.
Как сообщили в пресс-службе Бориспольской райгосадминистрации, такое решение принято из-за проведения плановых тренировок украинских военных.
Там напомнили, что необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
В Киевской области правоохранители контролируют соблюдение комендантского часа, который сейчас длится с 23:00 до 05:00. В регионах проводятся рейды.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.