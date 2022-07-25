В Борисполе усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности 25 июля, 11:36 В Борисполе усилили контроль на блокпостах с 25 июля (Фото:МО)

С понедельника, 25 июля, в Борисполе усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Бориспольской райгосадминистрации, такое решение принято из-за проведения плановых тренировок украинских военных.

Там напомнили, что необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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В Киевской области правоохранители контролируют соблюдение комендантского часа, который сейчас длится с 23:00 до 05:00. В регионах проводятся рейды.



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