В Кременную привозят раненых россиян, в Донецке оккупанты призывают женщин — Генштаб

12 декабря, 19:06
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Защитники Украины в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Защитники Украины в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в понедельник, 12 декабря, на 292-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:

  • оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, на остальных — пытаются сдержать действия защитников Украины;
  • за сутки враг нанес шесть ракетных ударов, из них четыре — по гражданской инфраструктуре в Константиновке Донецкой области. Также россияне обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня;
  • беларусские и российские подразделения остаются в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет;
  • в Херсонской области войска страны-террориста продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченных территориях. ПО состоянию на 11 декабря россияне украли оборудование сельскохозяйственных предприятий в Рубановке;
  • оккупационные «власти» активизировали контрразведывательные и административно-полицейские мероприятия в Межводном и Черноморском в Крыму;
  • в больнице Кременной Луганской области находятся больше 100 российских оккупантов с ранениями разной степени тяжести;
  • в оккупированном Донецке оккупанты незаконно «мобилизируют» женщин — по данным Генштаба, Калининский военкомат уже призвал и направил на подготовку 28 женщин, чтобы восполнить потери 1-го армейского корпуса страны-агрессора;
  • авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава врага.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LCnidHVRs23zLEAtYSg3bpXSmpBBCHKF2RCTUA1siFMwf9d7DkDCxqbBdkCSmCv6l

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла уже 94 760 своих военных, 2966 танков, 397 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1617 БПЛА, 16 кораблей и катеров и не только.

https://www.youtube.com/embed/i2IYtD7vifU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донецкая область Луганская область Генштаб Херсонская область Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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