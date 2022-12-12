В Кременную привозят раненых россиян, в Донецке оккупанты призывают женщин — Генштаб 12 декабря, 19:06 Защитники Украины в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 в понедельник, 12 декабря, на 292-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



оккупанты наступают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях, на остальных — пытаются сдержать действия защитников Украины;

за сутки враг нанес шесть ракетных ударов, из них четыре — по гражданской инфраструктуре в Константиновке Донецкой области. Также россияне обстреляли Херсон из реактивных систем залпового огня;

беларусские и российские подразделения остаются в приграничных с Украиной районах, признаков формирования наступательных группировок оккупантов нет;

в Херсонской области войска страны-террориста продолжают грабить объекты гражданской инфраструктуры на временно захваченных территориях. ПО состоянию на 11 декабря россияне украли оборудование сельскохозяйственных предприятий в Рубановке;

оккупационные « власти» активизировали контрразведывательные и административно-полицейские мероприятия в Межводном и Черноморском в Крыму;

власти» активизировали контрразведывательные и административно-полицейские мероприятия в Межводном и Черноморском в Крыму; в больнице Кременной Луганской области находятся больше 100 российских оккупантов с ранениями разной степени тяжести;

в оккупированном Донецке оккупанты незаконно « мобилизируют» женщин — по данным Генштаба, Калининский военкомат уже призвал и направил на подготовку 28 женщин, чтобы восполнить потери 1-го армейского корпуса страны-агрессора;

мобилизируют» женщин — по данным Генштаба, Калининский военкомат уже призвал и направил на подготовку 28 женщин, чтобы восполнить потери 1-го армейского корпуса страны-агрессора; авиация Сил обороны за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления и четыре района сосредоточения личного состава врага.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла уже 94 760 своих военных, 2966 танков, 397 РСЗО, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1617 БПЛА, 16 кораблей и катеров и не только.